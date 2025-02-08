Відомий промоутер знайшов нового суперника для Дюбуа замість Усика, але є один нюанс

Авторитетний промоутер Френк Воррен зробив цікаву заяву про нового суперника для Даніеля Дюбуа. Функціонер, який працює із Тайсоном Ф'юрі, підібрав "Динаміту" наступного опонента, який замінив би Олександра Усика.

Промоутер хоче провести бій між чемпіоном світу за версією IBF у хевівейті Даніелем Дюбуа та 41-річним ветераном рингу Дереком Чісорою. Такою заявою Френк Воррен наплював на плани Даніеля Дюбуа та Олександра Усика, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Воррен підібрав суперника для Дюбуа

Аби організувати битву Дюбуа – Чісора потрібні дві умови. Даніель має успішно захистити свій чемпіонський пояс у поєдинку із Джозефом Паркером 22 лютого, а Чісора у найближчому бою 8 лютого перемогти Отто Валліна.

Майбутній бій між Валліном та Чісорою буде відбірковим, а організація IBF вирішить, що робити далі. Було б чудово, якби Чісора провів свій 50-й бій за титул чемпіона світу, шикарний фінал. Якщо Дюбуа здолає Паркера, а Чісора – Валліна, то я постараюсь організувати їх бій,

– заявив Воррен.

Довідка. Бій Чісора – Валлін отримає статус елімінатора за титул IBF. Тріумфатор поєдинку забезпечить собі друге місце у рейтингу і стане найрейтинговішим претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF, яким наразі володіє Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, що пояс IBF спершу був у руках Олександра Усика. У травні минулого року українець вперше переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, об'єднавши усі пояси. Але вже наприкінці червня 2024-го року свідомо відмовився від титулу IBF, втративши статус "абсолюта".

Усик звільнив титул, за який у вересні того ж року побились Дюбуа та Ентоні Джошуа. Останній побував у нокауті у 5-му раунді, повністю провалив бій та у підсумку заслужено програв.