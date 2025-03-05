Аллен висловився стосовно реваншу між Усиком та Дюбуа. Британець вважає, що Даніель має всі шанси перемогти Олександра в очному протистоянні, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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Чому Дюбуа переможе Усика

Девід Аллен розповів, як спарингував з Даніелем Дюбуа 9 років тому. Британський боксер зазначив, що "Динаміт" одним ударом завдав йому хлистової травми шиї.

Аллен також не забув за Усика. Девід розповів, що Олександр відправляв його в нокаут. Але все ж є причина, завдяки якій Дюбуа переможе українського чемпіона.

Думаю, Дюбуа може його перемогти – Усик не молодшає, він вже старий чоловік і насправді не є справжнім надважковаговиком. Я даю Дюбуа великий шанс,

– сказав Аллен.

Нагадаємо, що Олександр Усик вже бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. Український чемпіон переміг британського боксера технічним нокаутом у 9 раунді бою у Вроцлаві.