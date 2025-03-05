"Великий шанс": названо боксера, який переможе Усика

Девід Аллен поділився думками щодо Олександра Усика. Британський боксер назвав ім'я бійця, якому під силу перемогти українського чемпіона.

Аллен висловився стосовно реваншу між Усиком та Дюбуа. Британець вважає, що Даніель має всі шанси перемогти Олександра в очному протистоянні, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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Чому Дюбуа переможе Усика

Девід Аллен розповів, як спарингував з Даніелем Дюбуа 9 років тому. Британський боксер зазначив, що "Динаміт" одним ударом завдав йому хлистової травми шиї.

Аллен також не забув за Усика. Девід розповів, що Олександр відправляв його в нокаут. Але все ж є причина, завдяки якій Дюбуа переможе українського чемпіона.

Думаю, Дюбуа може його перемогти – Усик не молодшає, він вже старий чоловік і насправді не є справжнім надважковаговиком. Я даю Дюбуа великий шанс,

– сказав Аллен.

Нагадаємо, що Олександр Усик вже бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. Український чемпіон переміг британського боксера технічним нокаутом у 9 раунді бою у Вроцлаві.