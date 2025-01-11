"Я просто чесний": чемпіон світу WBC висловився щодо бою з Усиком

Чимало боксерів мають наміри битись з Олександром Усиком. Дехто навіть готовий перейти з іншої ваги у хевівейт, аби зустрітись у ринзі з українським чемпіоном.

Найвідоміші з них, це Мартін Баколе, Даніель Дюбуа, Мозес Ітаума, Джей Опетая. Девід Бенавідес також висловив бажання провести бій з Усиком, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Бенавідес хоче бій з Усиком

Девід Бенавідес поділився думками щодо бою з Олександром Усиком. Американський боксер оцінив шанси зустрітись з українським чемпіоном в ринзі.

Бенавідес зауважив, що для поєдинку з Усиком потрібно бути більш досвідченим. Щодо можливості проведення бою, то 28-річний боксер запевнив, що все може відбутись.

Усик? Не думаю, що у мене достатньо досвіду саме зараз, щоб йому протистояти. Я просто на 100 відсотків чесний. Але у майбутньому я готовий, ніколи не кажи ніколи,

– сказав Бенавідес.

Зазначимо, що Девід змагався у другій середній, напівтяжкій та першій тяжкій вагових категоріях. Наразі Бенавідес чинний тимчасовий володар поясу WBC та колишній дворазовий чемпіон світу WBC у другій середній вазі.

Нагадаємо, що Олександр Усик вдруге переміг Тайсона Ф'юрі 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді та підтвердив звання "Беззаперечного". Українець зберіг за собою чемпіонські пояси WBC, WBA та WBO.