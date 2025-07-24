"Це вбивство": відомий промоутер назвав боксера, з яким не варто битись Усику

Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у пекельній битві на стадіоні "Вемблі"у Лондоні. Український боксер вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні.

Девід Гіггінс висловився щодо майбутнього Олександра Усика у боксі. Промоутер Джозефа Паркера назвав боксера, з яким не треба битися українському чемпіону, повідомляє 24 канал із посиланням RNZ.

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З ким не треба битися Усику?

Девід Гіггінс вважає, що Олександру Усику не треба битись проти одіозного Джейка Пола. Українському чемпіону не варто проводити саме боксерський бій з блогером зі США.

Якщо Усик проведе з Полом справжній боксерський поєдинок, це буде вбивство, але юридично це не має бути дозволено. Паркер проти Пола? Це дурість. Я думаю, що більш імовірно, що Ентоні Джошуа проведе поєдинок із Джейком. Джозеф хоче битися за титул чемпіона світу, нічого особистого,

– сказав Гіггінс.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа у реванші. Український боксер завершив бій технічним нокаутом у п'ятому раунді поєдинку.

Раніше повідомляли, що Олександр Усик провів битву поглядів з Джейком Полом, який претендує на бій з Королем хевівейту. Бійці потисли руки та розійшлись.