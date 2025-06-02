Хейні назвав українця, який повинен потрапити до Зали боксерської слави. Девін особисто зустрічався з ним у профі-рингу, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.
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Кого обрав Хейні
Девін Хейні бився проти багатьох іменитих суперників. Проте поміж великої кількості потужних опонентів американський боксер обрав Василя Ломаченка.
Хейні пояснив, чому Ломаченко має бути у Залі боксерської слави. Американський боєць назвав Василя своїм найкращим суперником.
Він точно має потрапити в Зал слави. У нього було багато інструментів і багато досвіду, і це зробило мене кращим бійцем,
– сказав Хейні.
Нагадаємо, що Василь Ломаченко бився проти Девіна Хейні у 2023 році. У тому поєдинку американський боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
Востаннє Василь Ломаченко з'являвся на рингу у 2024 році. Тоді український боксер переміг Джорджа Камбососа та здобув титули чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF та IBO.