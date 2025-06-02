Хейни назвал украинца, который должен попасть в Зал боксерской славы. Девин лично встречался с ним в профи-ринге, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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Кого выбрал Хейни

Девин Хейни дрался против многих именитых соперников. Однако среди большого количества мощных оппонентов американский боксер выбрал Василия Ломаченко.

Хейни объяснил, почему Ломаченко должен быть в Зале боксерской славы. Американский боец назвал Василия своим лучшим соперником.

Он точно должен попасть в Зал славы. У него было много инструментов и много опыта, и это сделало меня лучшим бойцом,

– сказал Хейни.

Напомним, что Василий Ломаченко дрался против Девина Хейни в 2023 году. В том поединке американский боксер одержал победу единогласным решением судей.

Последний раз Василий Ломаченко появлялся на ринге в 2024 году. Тогда украинский боксер победил Джорджа Камбососа и завоевал титулы чемпиона мира в легком весе по версии IBF и IBO.