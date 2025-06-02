Чемпіон у відпустці назвав українського боксера, який має потрапити до Зали слави

Девін Хейні поділився думками про сучасних боксерів. Зокрема, зірковий американець висловився про українських спортсменів.

Хейні назвав українця, який повинен потрапити до Зали боксерської слави. Девін особисто зустрічався з ним у профі-рингу, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

Читайте також У британського боксера вкрали бій проти Ломаченка: зізнання досвідченого бійця

Кого обрав Хейні

Девін Хейні бився проти багатьох іменитих суперників. Проте поміж великої кількості потужних опонентів американський боксер обрав Василя Ломаченка.

Хейні пояснив, чому Ломаченко має бути у Залі боксерської слави. Американський боєць назвав Василя своїм найкращим суперником.

Він точно має потрапити в Зал слави. У нього було багато інструментів і багато досвіду, і це зробило мене кращим бійцем,

– сказав Хейні.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко бився проти Девіна Хейні у 2023 році. У тому поєдинку американський боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Востаннє Василь Ломаченко з'являвся на рингу у 2024 році. Тоді український боксер переміг Джорджа Камбососа та здобув титули чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF та IBO.