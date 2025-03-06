Поєдинок Девіс – Роуч завершився скандальною нічиєю. Адже рефері не відрахував нокдаун Джервонти, що обурило багатьох, адже цього балу не вистачило Ламонту для перемоги.

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Роуч отримав другий шанс

Після бою Девіс – Роуч чимало експертів, боксерів та шанувальників були обурені результатом поєдинку. Ламонт також не погодився з рішенням суддів, заявивши, що він переміг Джервонту.

Президент WBA Хільберто Мендоса розповів, що Джервонта Девіс та Ламонт Роуч проведуть реванш, повідомляє 24 канал із посиланням на The Independent.

Немає жодних сумнівів, що боксери проведуть реванш. Нам потрібно змінити ставлення вболівальників до цього виду спорту після таких суперечливих рішень. Це був дуже скандальний вечір. Можливо, рефері побачив конкурентний бій і не зрозумів, що Девіс в нокдауні. Це сталося не відразу після удару Роуча,

– сказав Мендоса.

Нагадаємо, що нічия допомогла Джервонті Девісу зберегти титул чемпіона світу WBA у легкій вазі. Також для американського боксера ця нічия стала першою в кар'єрі, він також залишається непереможеним.