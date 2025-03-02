"Вони обікрали хлопця": чемпіон світу розніс суддів бою Девіс – Роуч

В ніч проти 2 березня (в Україні) відбувся бій між Джервонтою Девісом та Ламонтом Роучем. Поєдинок двох американських боксерів несподівано завершився нічиєю.

Теренс Кроуфорд прокоментував бій Девіс – Роуч. Чемпіон світу не погодився з результатом поєдинку на арені "Barclays Center" у Брукліні, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку боксера в Х.

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Кроуфорд віддав перемогу Роучу

Американський боксер розкритикував суддівський корпус, який працював на поєдинку між Джервонтою Девісом та Ламонтом Роучем. Вони не зарахували нокдаун під час зупинки бою.

Теренс Кроуфорд вважає, що Ламонт Роуч переміг Джервонту Девісу. Судді мали зараховувати нокдаун через те, що другий встав на коліно. Чемпіон світу пригадав бій Мейвезера проти Ернандеса.

Вони просто обікрали цього хлопця. Згадайте бій Мейвезера та Ернандеса. Тоді не було удару, була травма руки, а йому зарахували нокдаун. Схоже, сьогодні забули про усі правила боксу. Це просто божевілля,

– написав Кроуфорд.

Цікаво, що Джервонта Девіс залишається непереможеним боксером, але це перша нічия в його кар'єрі. Також у бою проти Роуча він захистив титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBA.