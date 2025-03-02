Теренс Кроуфорд прокомментировал бой Дэвис – Роуч. Чемпион мира не согласился с результатом поединка на арене "Barclays Center" в Бруклине, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу боксера в Х.

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Кроуфорд отдал победу Роучу

Американский боксер раскритиковал судейский корпус, который работал на поединке между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем. Они не засчитали нокдаун во время остановки боя.

Теренс Кроуфорд считает, что Ламонт Роуч победил Джервонту Дэвису. Судьи должны были засчитывать нокдаун из-за того, что второй встал на колено. Чемпион мира вспомнил бой Мейвезера против Эрнандеса.

Они просто обокрали этого парня. Вспомните бой Мейвезера и Эрнандеса. Тогда не было удара, была травма руки, а ему засчитали нокдаун. Похоже, сегодня забыли про все правила бокса. Это просто безумие,

– написал Кроуфорд.

Интересно, что Джервонта Дэвис остается непобежденным боксером, но это первая ничья в его карьере. Также в бою против Роуча он защитил титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA.