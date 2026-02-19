"Найгірший досвід у житті": відомий боксер розкритикував поїздку в Україну до Усика

Британський боксер Дейв Аллен у 2020 році допомагав Олександру Усику готуватися до поєдинку проти Дерека Чісори. Через кілька років спортсмен розповів про свій досвід перебування в Україні.

В ефірі ютуб-каналу Matchroom Boxing Аллен, який спарингував з українцем, заявив, що це був один з найгірших досвідів у його житті. Спортсмен пожалівся, що в Україні вдень йому було спекотно, а вночі холодно.

Як британський боксер описав тренування з Усиком в Україні?

Британець зізнався, що голодував, а також йому не сподобалася місцева їжа. Боксер додав, що втратив 9,5 кілограма й побував у нокауті під час тренування.

Я поїхав в Україну, коли спарингував з Усиком. Це був один з найгірших досвідів у моєму житті. Я не їв. Було дуже холодно. Мені не подобалася їжа. Тому в останній день мене нокаутували ударом в підборіддя. Я схуд приблизно на 9,5 кілограма,

– сказав Аллен.

Спортсмен розповів, що в першу ніч спав без ковдри та прокинувся тремтячи, а покинути тренувальний табір достроково не зміг через коронавірус.

Втім, щодо Усика, то Аллен сказав, що українець "абсолютно чудовий хлопець".

Зверніть увагу. За даними BoxRec, на професійному рингу Аллен провів 34 поєдинки. В активі 33-річного бійця 24 перемоги, з яких 19 нокаутом. У пасиві британця 8 поразок та ще дві нічиї.

Що відомо про бій Усика з Чісорою?