Ще одна британська битва скасована. Зірвав бій 36-річний Ділліан Вайт, який на одному із тренувань сильно пошкодив палець, повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Яку травму отримав Вайт

Стало відомо, що Вайт пошкодив палець у тренажерному залі, коли закінчив вправи із гантелями. Ділліан травмував палець вже коли ставив інвентар на своє місце. Британський боксер вже прокоментував своє ушкодження, через яке не зможе провести бій проти Джо Джойса.

Я тренувався в залі, і там усі мають прибирати по собі гантелі. Але хтось цього не зробив, і його гантель покотилася під лаву. На той момент я працював зі своїми гантелями, і коли підійшов, щоб покласти їх, я затиснув палець між своєю гантелею та тією, яку залишив інший чоловік. Я буквально розчавив палець,

– сказав Вайт.



Травма пальця Ділліана Вайта / Фото Daily Mail

Повідомляється, що лікарі наклали сім швів на глибоку рану Ділліана, у якого стався розрив м'яких тканин, який дістався до кістки та нерва. Вайта усунули від будь-яких тренувань на наступні 3-4 тижні, аби знизити ризик розходження швів та нового відкриття рани.

Організатори вечора боксу в Манчестері у терміновому порядку шукають нового суперника для Джозефа Джойса. Ймовірно, що Ділліана Вайта у даному протистоянні замінить 31-річний Джермейн Франклін із США, які у листопаді 2022-го року ділили один ринг. Американський боксер має за своєю спиною 22 бої – 21 перемога (14 – нокаутом) та дві поразки (від Ентоні Джошуа та Ділліана Вайта).