Еще одна британская битва отменена. Сорвал бой 36-летний Диллиан Уайт, который на одной из тренировок сильно повредил палец, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Какую травму получил Уайт

Стало известно, что Уайт повредил палец в тренажерном зале, когда закончил упражнения с гантелями. Диллиан травмировал палец уже когда ставил инвентарь на свое место. Британский боксер уже прокомментировал свое повреждение, из-за которого не сможет провести бой против Джо Джойса.

Я тренировался в зале, и там все должны убирать за собой гантели. Но кто-то этого не сделал, и его гантель покатилась под скамью. На тот момент я работал со своими гантелями, и когда подошел, чтобы положить их, я зажал палец между своей гантелью и той, которую оставил другой человек. Я буквально раздавил палец,

– сказал Уайт.



Травма пальца Диллиана Уайта / Фото Daily Mail

Сообщается, что врачи наложили семь швов на глубокую рану Диллиана, у которого произошел разрыв мягких тканей, который добрался до кости и нерва. Уайта отстранили от любых тренировок на следующие 3-4 недели, чтобы снизить риск расхождения швов и нового открытия раны.

Организаторы вечера бокса в Манчестере в срочном порядке ищут нового соперника для Джозефа Джойса. Вероятно, что Диллиана Уайта в данном противостоянии заменит 31-летний Джермейн Франклин из США, которые в ноябре 2022-го года делили один ринг. Американский боксер имеет за своей спиной 22 боя – 21 победа (14 – нокаутом) и два поражения (от Энтони Джошуа и Диллиана Уайта).