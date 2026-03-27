Вайт заявив, що із задоволенням провів би бій проти колишнього чемпіона Джошуа. Про це повідомляє Sky Sports.
Що сказав Вайт про можливий бій з Джошуа?
Він визнає спільну спортивну історію з Джошуа, що робить бій особливим для обох боксерів і для фанатів.
Я б із задоволенням провів цей поєдинок. У нас з Ей Джеєм є спільна історія – ми завжди видаємо гарний бій. Перемога, поразка чи нічия – це завжди буде видовищно. Але подивимося,
– сказав Вайт.
Боксер зазначив, що Джошуа, ймовірно, віддав би перевагу бою з Тайсоном Ф'юрі, однак Вайт готовий прийняти виклик.
Я хочу битися з найкращими – це те, що я робив усю свою кар'єру, і продовжуватиму це робити до того дня, поки не завершу кар'єру,
– заявив боксер.
Чи зустрічалися Вайт та Джошуа раніше?
- За даними Вікіпедії, перший і поки що єдиний поєдинок між ними відбувся 12 грудня 2015 року на арені The O2 Arena у Лондоні. Бій проходив за вакантний Британський титул у суперважкій вазі, а також на кону стояли пояси Commonwealth та WBC International.
У цьому поєдинку Джошуа здобув перемогу над Вайтом технічним нокаутом у 7‑му раунді, завдавши суперникові першої поразки у його професійній кар'єрі. До цього вони зустрічалися в любительському боксі у 2009 році – тоді Вайт навіть відправив Джошуа в нокдаун, але це було ще до їхнього професійного шляху.
Реванш планували на серпень 2023 року, але він так і не відбувся через проблеми Вайта з допінг‑тестом, тож їхня друга зустріч у ринзі залишилася нереалізованою.