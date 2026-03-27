Уайт заявил, что с удовольствием провел бы бой против бывшего чемпиона Джошуа. Об этом сообщает Sky Sports.
Что сказал Уайт о возможном бое с Джошуа?
Он признает общую спортивную историю с Джошуа, что делает бой особенным для обоих боксеров и для фанатов.
Я бы с удовольствием провел этот поединок. У нас с Эй Джеем есть общая история – мы всегда выдаем хороший бой. Победа, поражение или ничья – это всегда будет зрелищно. Но посмотрим,
– сказал Уайт.
Боксер отметил, что Джошуа, вероятно, отдал бы предпочтение бою с Тайсоном Фьюри, однако Уайт готов принять вызов.
Я хочу драться с лучшими – это то, что я делал всю свою карьеру, и буду продолжать это делать до того дня, пока не завершу карьеру,
– заявил боксер.
Встречались ли Уайт и Джошуа раньше?
- По данным Википедии, первый и пока единственный поединок между ними состоялся 12 декабря 2015 года на арене The O2 Arena в Лондоне. Бой проходил за вакантный Британский титул в супертяжелом весе, а также на кону стояли пояса Commonwealth и WBC International.
В этом поединке Джошуа одержал победу над Уайтом техническим нокаутом в 7-м раунде, нанеся сопернику первое поражение в его профессиональной карьере. До этого они встречались в любительском боксе в 2009 году – тогда Уайт даже отправил Джошуа в нокдаун, но это было еще до их профессионального пути.
Реванш планировали на август 2023 года, но он так и не состоялся из-за проблем Уайта с допинг-тестом, поэтому их вторая встреча в ринге осталась нереализованной.