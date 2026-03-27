"Це буде видовищно": один з британських боксерів готовий до бою з Джошуа, раніше вони вже билися

Британський боксер Ділліан Вайт планує відновити кар'єру впродовж наступних кількох місяців. Нещодавно його знову пов'язували з можливим реваншем проти Ентоні Джошуа.

Вайт заявив, що із задоволенням провів би бій проти колишнього чемпіона Джошуа. Про це повідомляє Sky Sports.

Дивіться також Це не Усик: Ф'юрі вийде у ринг проти боксера, який познущався з Кличка

Що сказав Вайт про можливий бій з Джошуа?

Він визнає спільну спортивну історію з Джошуа, що робить бій особливим для обох боксерів і для фанатів.

Я б із задоволенням провів цей поєдинок. У нас з Ей Джеєм є спільна історія – ми завжди видаємо гарний бій. Перемога, поразка чи нічия – це завжди буде видовищно. Але подивимося,

– сказав Вайт.

Боксер зазначив, що Джошуа, ймовірно, віддав би перевагу бою з Тайсоном Ф'юрі, однак Вайт готовий прийняти виклик.

Я хочу битися з найкращими – це те, що я робив усю свою кар'єру, і продовжуватиму це робити до того дня, поки не завершу кар'єру,

– заявив боксер.

Чи зустрічалися Вайт та Джошуа раніше?