Джозеф Паркер – обов'язковий претендент для Олександра Усика за лінією WBO. Британський боксер Ділліан Вайт висловив свою думку щодо потенційного бою Усика проти Паркера.

37-річний британський боксер не робить точного прогнозу, чи Олександр Усик проведе бій проти обов'язкового претендента Джозефа Паркера. Ділліан Вайт впевнений, що у Туркі Аль-аш Шейх є свій план, які саме бої він хотів би побачити, пише 24 Канал із посиланням на iFL TV.

Що сказав Вайт про можливий бій Усика проти Паркера?

Вайт розповів про глобальні зміни у сучасному боксі.

Я думаю, що повинен, але питання в тому, чи це станеться. Я думаю, що в Туркі просто є свій план. Є бої, які він хоче побачити, ось і все. Розумієш, про що я? Тож тепер демографія боксу змінилася. Бізнес-аспект боксу змінився. Тепер: "Ти б’єшся з ним, а ти б’єшся з ним, ти робиш це, ти робиш те". Це повністю змінило все, що відбувається в боксі,

– сказав Вайт.

Відзначимо, що WBO санкціонувала бій Усика проти Паркера. Командам боксерів дали 30 днів, аби домовитись про поєдинок, інакше будуть оголошені промоутерські торги.

Востаннє Джозеф виходив у ринг у лютому 2025-го, коли переміг нокаутом у 2-му раунді Мартіна Баколе, який в останній момент замінив хворого Даніеля Дюбуа. За спиною новозеландського боксера вже 39 боїв, у яких здобув 36 звитяг (24 – нокаутом) за 3 поразок.

Натомість Усик провів на профі-рингу 24 переможних боїв (15 – нокаутом). Попереду в Олександра прощальний двобій у кар'єрі.