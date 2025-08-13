Джозеф Паркер – обязательный претендент для Александра Усика по линии WBO. Британский боксер Диллиан Уайт высказал свое мнение относительно потенциального боя Усика против Паркера.

37-летний британский боксер не делает точного прогноза, проведет ли Александр Усик бой против обязательного претендента Джозефа Паркера. Диллиан Уайт уверен, что у Турки Аль-аш Шейх есть свой план, какие именно бои он хотел бы увидеть, пишет 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

Читайте также Боксер, который побил россиянина, хочет поединок с бывшим соперником Усика

Что сказал Уайт о возможном бое Усика против Паркера?

Уайт рассказал о глобальных изменениях в современном боксе.

Я думаю, что должен, но вопрос в том, ли это произойдет. Я думаю, что у Турки просто есть свой план. Есть бои, которые он хочет увидеть, вот и все. Понимаешь, о чем я? Так что теперь демография бокса изменилась. Бизнес-аспект бокса изменился. Теперь: "Ты дерешься с ним, а ты дерешься с ним, ты делаешь это, ты делаешь то". Это полностью изменило все, что происходит в боксе,

– сказал Уайт.

Отметим, что WBO санкционировала бой Усика против Паркера. Командам боксеров дали 30 дней, чтобы договориться о поединке, иначе будут объявлены промоутерские торги.

Последний раз Джозеф выходил в ринг в феврале 2025-го, когда победил нокаутом во 2-м раунде Мартина Баколе, который в последний момент заменил больного Даниэля Дюбуа. За спиной новозеландского боксера уже 39 боев, в которых одержал 36 побед (24 – нокаутом) при 3-х поражениях.

Зато Усик провел на профи-ринге 24 победных боев (15 – нокаутом). Впереди у Александра прощальный поединок в карьере.