47-річний боєць "відправив спати" суперника: відео брутального нокауту
- Йоель Ромеро переміг Раса Хілтона нокаутом у третьому раунді на турнірі Dirty Boxing Championship у Маямі.
- Ромеро раніше виступав в UFC та завоював "срібло" на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї.
У неділю, 23 березня, відбувся турнір Dirty Boxing Championship у Маямі. Йоель Ромеро бився проти Раса Хілтона у головному поєдинку спортивного шоу.
47-річний боєць у яскравому стилі здобув чудову перемогу. Колишня зірка UFC достроково здолав суперника, повідомляє 24 канал із посиланням на Happy Punch.
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Ефектна перемога
Раса Хілтон намагався тиснути на безсилого Йоеля Ромеро. Однак кубинський боєць виявився хитрішим за американського опонента.
Колишня зірка UFC підпустив до себе суперника та завдав влучного удару. У підсумку 47-річний Ромеро здолав Хілтона у третьому раунді поєдинку.
Відео нокауту Ромеро:
Раніше Йоель Ромеро виступав в UFC. До цього кубинець займався вільною боротьбою та завоював "срібло" на Олімпійських іграх 2000 року в австралійському Сіднеї.