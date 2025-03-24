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Fight News 24 Новини боксу 47-річний боєць "відправив спати" суперника: відео брутального нокауту
24 березня, 18:39
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47-річний боєць "відправив спати" суперника: відео брутального нокауту

Єгор Торяник
Основні тези
  • Йоель Ромеро переміг Раса Хілтона нокаутом у третьому раунді на турнірі Dirty Boxing Championship у Маямі.
  • Ромеро раніше виступав в UFC та завоював "срібло" на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї.

У неділю, 23 березня, відбувся турнір Dirty Boxing Championship у Маямі. Йоель Ромеро бився проти Раса Хілтона у головному поєдинку спортивного шоу.

47-річний боєць у яскравому стилі здобув чудову перемогу. Колишня зірка UFC достроково здолав суперника, повідомляє 24 канал із посиланням на Happy Punch.

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Ефектна перемога

Раса Хілтон намагався тиснути на безсилого Йоеля Ромеро. Однак кубинський боєць виявився хитрішим за американського опонента. 

Колишня зірка UFC підпустив до себе суперника та завдав влучного удару. У підсумку 47-річний Ромеро здолав Хілтона у третьому раунді поєдинку.

Відео нокауту Ромеро:

Раніше Йоель Ромеро виступав в UFC. До цього кубинець займався вільною боротьбою та завоював "срібло" на Олімпійських іграх 2000 року в австралійському Сіднеї.