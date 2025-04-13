Якщо троє українських боксерів дізнались імена своїх суперників, то от учасник Олімпійських ігор-2024 у Парижі Дмитро Ловчинський вимушено пропустить змагання. Українець не зможе взяти участь у Гран-прі через травму, пише 24 Канал із посиланням на Трибуна.

До теми Українські боксери дізнались суперників на історичному турнірі від WBC

Мінус один українець

Відзначимо, що боксери змагатимуться у чотирьох вагових категоріях: напівлегкій, першій напівсередній, середній і надважкій вазі. У кожному дивізіоні буде по 32 бійці.

Нагадаємо, що наприкінці січня поточного року Ловчинський дебютував на профі-рингу. Дмитро вже у першому раунді відправив Паату Адуашвілі з Грузії у нокаут.

У пресі ім'я українського боксера фігурувало через проведений спаринг із легендарним Володимиром Кличком. Також Ловчинський представляв Україну на Олімпійських іграх у столиці Франції, де вибув з боротьби вже на старті змагань.