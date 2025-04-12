Участь у змаганнях візьмуть непереможені українські боксери. Данило Лозан, Олександр Соломенніков та Ігор Семончук дізнались своїх опонентів, пише 24 канал із посиланням на Boxing Grand Prix.

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З ким битимуться українці

Данило Лозан битиметься проти Муджибілла Турсунова. Бій між українським та узбекистанським боксером відбудеться у першій напівсередній вазі.

У напівлегкому дивізіоні Олександр Соломенніков протистоятиме китайцю Рункві Жоу. Ігор Семончук зустрінеться у рингу із Бішарою Саббари з Йорданії.

До слова. Гран-прі WBC відбудеться вперше в історії боксу. Турнір розпочнеться 17 квітня.

Нагадаємо, що поєдинки відбудуться у чотирьох вагових дивізонах: напівлегкий, перший напівсередній, середній та надважкий. У кожній категорії битимуться по 32 боксери.

Серед українців також виступатимуть: Дмитро Ловчинський, Віталій Стальченко, Цотне Рогава, Павло Юськів, Петро Фролов та Максим Молодан.