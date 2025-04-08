Костянтин Довбищенко дізнався ім'я наступного суперника. Опонентом українця став відомий боксер із Сербії, повідомляє 24 канал із посиланням на LuckyPunch.

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З ким битиметься Довбищенко

Український супертяж битиметься проти Санела Хасановича. Раніше сербський боксер був спаринг-партнером Олександра Усика.

Хасанович допомагав українському чемпіону готуватись до першого поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Тепер серб спробує сили проти іншого українського боксера.

Зверніть увагу! Бій між Костянтином Довбищенко та Санелом Хасановичем заплановано на 10 травня. Місце проведення поєдинку німецький Потсдам на арені "MBS Arena".

Наразі Костянтин Довбищенко має серію із чотирьох поразок поспіль. Востаннє український боксер бився у березні 2025 року, поступившись одноголосним рішенням суддів Сеулу Саламі.