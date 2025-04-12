Участие в соревнованиях примут непобежденные украинские боксеры. Даниил Лозан, Александр Соломенников и Игорь Семончук узнали своих оппонентов, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing Grand Prix.

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С кем будут драться украинцы

Даниил Лозан сразится против Муджибилла Турсунова. Бой между украинским и узбекистанским боксером состоится в первом полусреднем весе.

В полулегком дивизионе Александр Соломенников будет противостоять китайцу Рункви Жоу. Игорь Семончук встретится в ринге с Бишарой Саббари из Иордании.

К слову. Гран-при WBC состоится впервые в истории бокса. Турнир начнется 17 апреля.

Напомним, что поединки состоятся в четырех весовых дивизионах: полулегкий, первый полусредний, средний и супертяжелый. В каждой категории будут сражаться по 32 боксера.

Среди украинцев также будут выступать: Дмитрий Ловчинский, Виталий Стальченко, Цотне Рогава, Павел Юськив, Петр Фролов и Максим Молодан.