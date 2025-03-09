Турнір від Світової боксерської ради відбудеться у декількох дивізіонах. А саме у напівлегкій, першій напівсередній, середній та надважкій вазі. Участь візьмуть боксери до 26 років.
Читайте також Український боксер виступить на Гран-прі у Саудівській Аравії
Новий учасник від України
У надважкій вазі від України на Гран-прі WBC візьмуть участь Віталій Стальченко, Павло Юськів та Цотне Рогава. Як стало відомо 24 каналу, Дмитро Ловчинський в інстаграмі оголосив про свою участь на турнірі в Саудівській Аравії.
Зазначимо, що Ловчиниський брав участь на Олімпійських іграх-2024 року. Дмитро в Парижі поступився нокаутом у першому бою проти Теремоані Джуніора.
До слова. У професійному рингу Дмитро Ловчинський дебютував у січні. Український боксер відправив в нокаут грузина Паату Адуашвілі у першому раунді поєдинку.
Нагадаємо, що Гран-прі Світової боксерської ради відбудеться в межах Riyadh Season. Переможець турніру отримає Кубок імені Хосе Сулеймана.