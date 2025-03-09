Турнір від Світової боксерської ради відбудеться у декількох дивізіонах. А саме у напівлегкій, першій напівсередній, середній та надважкій вазі. Участь візьмуть боксери до 26 років.

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Новий учасник від України

У надважкій вазі від України на Гран-прі WBC візьмуть участь Віталій Стальченко, Павло Юськів та Цотне Рогава. Як стало відомо 24 каналу, Дмитро Ловчинський в інстаграмі оголосив про свою участь на турнірі в Саудівській Аравії.

Зазначимо, що Ловчиниський брав участь на Олімпійських іграх-2024 року. Дмитро в Парижі поступився нокаутом у першому бою проти Теремоані Джуніора.

До слова. У професійному рингу Дмитро Ловчинський дебютував у січні. Український боксер відправив в нокаут грузина Паату Адуашвілі у першому раунді поєдинку.

Нагадаємо, що Гран-прі Світової боксерської ради відбудеться в межах Riyadh Season. Переможець турніру отримає Кубок імені Хосе Сулеймана.