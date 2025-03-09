Турнир от Всемирного боксерского совета состоится в нескольких дивизионах. А именно в полулегком, первом полусреднем, среднем и супертяжелом весе. Участие примут боксеры до 26 лет.

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Новый участник от Украины

В супертяжелом весе от Украины на Гран-при WBC примут участие Виталий Стальченко, Павел Юськив и Цотне Рогава. Как стало известно 24 каналу, Дмитрий Ловчинский в инстаграме объявил о своем участии на турнире в Саудовской Аравии.

Отметим, что Ловчинский участвовал на Олимпийских играх-2024 года. Дмитрий в Париже уступил нокаутом в первом бою против Теремоани Джуниора.

К слову. В профессиональном ринге Дмитрий Ловчинский дебютировал в январе. Украинский боксер отправил в нокаут грузина Паату Адуашвили в первом раунде поединка.

Напомним, что Гран-при Всемирного боксерского совета состоится в рамках Riyadh Season. Победитель турнира получит Кубок имени Хосе Сулеймана.