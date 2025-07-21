Український тренер знайшов єдиного боксера, який може перемогти Усика

Олександр Усик 19 липня переміг нокаутом у 5-му раунді реваншу Даніеля Дюбуа. Колишній головний тренер олімпійської збірної України з боксу Дмитро Сосновський висловився щодо майбутнього Усика.

Олександр Усик втретє став абсолютним чемпіоном світу та вдруге у хевівейті. Тренер Дмитро Сосновський назвав єдиного боксера, який може спробувати перемогти українського чемпіона, інформує 24 Канал із посиланням на Sport-express.ua.

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Хто б міг спробувати перемогти Усика?

Наставник із боксу припустив, що кинути виклик Усику може 20-річний британський боксер Мозес Ітаума.

Чи є нині достойний суперник для Усика, який може його перемогти, питання складне. Чесно, я не бачу такого. Хіба, Мозес Ітаума може спробувати. Молодий, перспективний, але чи готовий він зараз боксувати з Сашею? Не певен.Може, вже, як Усик відійде, то Ітаума і засяє серед супертяжів,

– сказав Сосновський.

Перемога Усика над Дюбуа у реванші стала для українця 24-м на профі-рингу.

Довідка. Мозес Ітаума вже має за своєю спиною 12 переможних боїв у професіоналах (10 – нокаутом), не зазнавши жодної поразки. 16 серпня 2025 року Ітаума проведе бій проти ветерана Ділліана Вайта у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Наразі Усик відпочиватиме від боксу у колі родини. Невідомо, хто стане суперником Олександра у його прощальному 25-му бою. Після звитяги у реванші українець пригадав у коментарі трьох потенційних суперників Тайсона Ф'юрі, Джозефа Паркера та Дерека Чісори. Однак не дав чіткої відповіді щодо наступного опонента.

Водночас "Циганський король" ще раніше анонсував трилогію із Усиком, яка начебто може відбутись у квітні наступного 2026 року на лондонському стадіоні "Вемблі".