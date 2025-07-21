Відомий промоутер відверто розповів, що якби давав Олександру Усику пораду щодо кар'єри, то б не радив проводити реванш проти Даніеля Дюбуа. За словами Олександра Красюка, Усик сильно ризикував усім у другому бою проти "Динаміта", але отримав при цьому не так багато, передає 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

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Щоб Красюк порадив Усику щодо реваншу із Дюбуа?

Красюк порадив Усику завершити кар'єру на її піку.

Йшлося про спадщину, славу, популярність, велич, яку він здобув. Зараз для мене саме час жити, коли ти на піку, і річ не у тому, що він старий. Річ не у тому, що він не сконцентрований. Так, він насолоджується боксом. Він залишить бокс і, ймовірно, займатиметься ним все життя. Але це лише моя думка. Я не нав'язую її. Краще піти на годину раніше, ніж спізнитись на 2 хвилини,

– заявив промоутер.

До слова. Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді реваншу. Олександр повернув собі звання "абсолюта" у хевівейті та втретє у своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Також Красюк відреагував на заяви Тайсона Ф'юрі, який вже анонсував трилогію із Усиком. Начебто у квітні наступного 2026 року Тайсон та Олександр втретє зійдуться в одному рингу. Британець запевняє, що лише він може зупинити переможну ходу Усика, хоча так само він говорив перед двома минулими боями.

"Залежить від завдання, яке ви хочете виконати. Якщо він хоче заробити гроші, то, мабуть, Джейк Пол – найкращий варіант. Без ризику, велика аудиторія, величезні цифри. Якщо ж йдеться про те, щоб довести щось комусь або собі, зробити це тричі, то, мабуть, Тайсон Ф'юрі. Але я не дуже вірю в глибині душі, що цей бій відбудеться", – відповів Красюк.

Відзначимо, що наступний бій стане для Усика прощальним у кар'єрі. Олександр зізнався, що хоче проводити більше часу зі своєю великою родиною.