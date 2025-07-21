Известный промоутер откровенно рассказал, что если бы давал Александру Усику совет относительно карьеры, то не советовал бы проводить реванш против Даниэля Дюбуа. По словам Александра Красюка, Усик сильно рисковал всем во втором бою против "Динамита", но получил при этом не так много, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

Читайте также Усика отстранили от бокса после победы в реванше над Дюбуа: что произошло

Чтобы Красюк посоветовал Усику относительно реванша с Дюбуа?

Красюк посоветовал Усику завершить карьеру на ее пике.

Речь шла о наследии, славу, популярность, величие, которую он получил. Сейчас для меня самое время жить, когда ты на пике, и дело не в том, что он старый. Дело не в том, что он не сконцентрирован. Да, он наслаждается боксом. Он оставит бокс и, вероятно, будет заниматься им всю жизнь. Но это только мое мнение. Я не навязываю его. Лучше уйти на час раньше, чем опоздать на 2 минуты,

– заявил промоутер.

К слову. Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде реванша. Александр вернул себе звание "абсолюта" в хевивейте и в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира.

Также Красюк отреагировал на заявления Тайсона Фьюри, который уже анонсировал трилогию с Усиком. Вроде бы в апреле следующего 2026 года Тайсон и Александр в третий раз сойдутся в одном ринге. Британец уверяет, что только он может остановить победное шествие Усика, хотя так же он говорил перед двумя прошлыми боями.

"Зависит от задачи, которую вы хотите выполнить. Если он хочет заработать деньги, то, пожалуй, Джейк Пол – лучший вариант. Без риска, большая аудитория, огромные цифры. Если же речь идет о том, чтобы доказать что-то кому-то или себе, сделать это трижды, то, пожалуй, Тайсон Фьюри. Но я не очень верю в глубине души, что этот бой состоится", – ответил Красюк.

Отметим, что следующий бой станет для Усика прощальным в карьере. Александр признался, что хочет проводить больше времени со своей большой семьей.