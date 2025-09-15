Український боєць знищив суперника у дебютному бою в UFC: шалене відео
- Даніїл Донченко дебютував в UFC, виступивши на турнірі в Сан-Антоніо.
- Бій за участі українського бійця завершився достроково.
В ніч з 13 на 14 вересня відбувся турнір UFC Noche у Сан-Антоніо. Даніїл Донченко вперше виступив на турнірі від престижної бійцівської організації.
Український боєць ММА бився проти Родріго Сезінандро в карді шоу. Даніїл Донченко ефектно дебютував в UFC, здолавши свого суперника, повідомляє 24 канал.
Як завершився бій Донченко – Сезінандро?
Даніїл Донченко активно розпочав бій проти Родріго Сезінандро, завдаючи влучних ударів супернику. В одному з моментів український боєць знищив захист бразильця.
Вже у першому раунді Донченко відправив Сезінандро у нокдаун. У підсумку рефері вирішив зупинити поєдинок та зарахував дострокову перемогу українського бійця.
Донченко переміг Сезінандро: дивіться відео
Як Донченко пробився в UFC?
Даніїл Донченко виграв престижне реаліті-шоу TUF під егідою UFC. У фіналі турніру українець переміг Метта Діксона у першому раунді.
Тепер Даніїл Донченко повинен отримати повноцінний контракт з UFC.
Рішення щодо майбутнього українського бійця залежить від керівництва організації та Дейни Вайта.