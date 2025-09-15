Украинский боец уничтожил соперника в дебютном бою в UFC: безумное видео
- Даниил Донченко дебютировал в UFC, выступив на турнире в Сан-Антонио.
- Бой с участием украинского бойца завершился досрочно.
В ночь с 13 на 14 сентября состоялся турнир UFC Noche в Сан-Антонио. Даниил Донченко впервые выступил на турнире от престижной бойцовской организации.
Украинский боец ММА дрался против Родриго Сезинандро в карде шоу. Даниил Донченко эффектно дебютировал в UFC, одолев своего соперника, сообщает 24 канал.
Как завершился бой Донченко – Сезинандро?
Даниил Донченко активно начал бой против Родриго Сезинандро, нанося точные удары сопернику. В одном из моментов украинский боец уничтожил защиту бразильца.
Уже в первом раунде Донченко отправил Сезинандро в нокдаун. В итоге рефери решил остановить поединок и засчитал досрочную победу украинского бойца.
Донченко победил Сезинандро: смотрите видео
Как Донченко пробился в UFC?
Даниил Донченко выиграл престижное реалити-шоу TUF под эгидой UFC. В финале турнира украинец победил Мэтта Диксона в первом раунде.
Теперь Даниил Донченко должен получить полноценный контракт с UFC.
Решение относительно будущего украинского бойца зависит от руководства организации и Дэйны Уайта.