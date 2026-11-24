Єдина донька українського боксера Віталія Кличка та його колишньої дружини Наталії Єгорової, Єлизавета-Вікторія Кличко, здобувала освіту за кордоном. Шкільні роки дівчини минули в Німеччині, а вищу освіту вона отримувала в Нідерландах, де обрала спеціальність "психологія".

До вступу у виш Єлизавета-Вікторія тривалий час жила в німецькому Гамбурзі. Там вона навчалася у приватній Міжнародній школі, де здобувала середню освіту, пише 24 Канал.

Донька Віталія Кличка здобула освіту в Європі

Згодом донька Кличка переїхала до Нідерландів і вступила до Амстердамського університету. Дівчина обрала факультет психології, успішно завершила бакалаврат і продовжила поглиблювати знання за цим напрямом. Зокрема, її професійні інтереси пов'язують зі сферою психології та ментального здоров'я. Водночас подробиці про подальше навчання чи кар'єрні плани Єлизавети публічно не розголошуються.



Єлизавета Кличко з братами та мамою / Фото інстаграм natalia_yegorova

Що відомо про 24-річну Єлизавету-Вікторію

Єлизавета-Вікторія народилася у 2002 році у США. Вона є середньою дитиною в родині Кличків: має старшого брата Єгора-Даніеля та молодшого Максима-Олександра. Її друге ім'я, Вікторія, має символічне значення. За інформацією, його дівчина отримала на честь перемоги батька над боксером Ларрі Дональдом, яку той здобув напередодні її народження.

Батьки Єлизавети-Вікторії офіційно розлучилися у 2022 році після багатьох років шлюбу.

На відміну від відомого батька, дівчина не прагне публічності. Вона веде переважно закритий спосіб життя за кордоном, рідко з'являється на світських заходах і майже не ділиться подробицями особистого життя в соціальних мережах. Її фотографії час від часу публікує мама Наталія Єгорова.

Сам Віталій Кличко раніше розповідав, що всі троє його дітей живуть і навчаються за кордоном. Вони обирають власний шлях і намагаються триматися подалі від зайвої уваги медіа.