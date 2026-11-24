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До поступления в вуз Елизавета-Виктория долгое время жила в немецком Гамбурге. Там она училась в частной Международной школе, где получила среднее образование, пишет 24 Канал.

Дочь Виталия Кличко получила образование в Европе

Впоследствии дочь Кличко переехала в Нидерланды и поступила в Амстердамский университет. Девушка выбрала факультет психологии, успешно завершила бакалавриат и продолжила углублять знания по этому направлению. В частности, ее профессиональные интересы связаны со сферой психологии и ментального здоровья. В то же время подробности о дальнейшем обучении или карьерных планах Елизаветы публично не разглашаются.

Елизавета Кличко с братьями и мамой / Фото из инстаграма natalia_yegorova

Что известно о 24-летней Елизавете-Виктории

Елизавета-Виктория родилась в 2002 году в США. Она – средний ребенок в семье Кличко: имеет старшего брата Егора-Даниэля и младшего Максима-Александра. Ее второе имя, Виктория, имеет символическое значение. По имеющейся информации, это имя она получила в честь победы отца над боксером Ларри Дональдом, которую тот одержал накануне ее рождения.

Родители Елизаветы-Виктории официально развелись в 2022 году после многих лет брака.

В отличие от известного отца, девушка не стремится к публичности. Она ведет преимущественно закрытый образ жизни за рубежом, редко появляется на светских мероприятиях и почти не делится подробностями личной жизни в социальных сетях. Ее фотографии время от времени публикует мама Наталья Егорова.

Сам Виталий Кличко ранее рассказывал, что все трое его детей живут и учатся за границей. Они выбирают свой путь и стараются держаться подальше от излишнего внимания СМИ.