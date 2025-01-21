Унікальний олімпійський чемпіон переніс інфаркт: у якому стані перебуває ексбоксер

У понеділок, 20 січня, надійшла неприємна інформація. Олімпійський чемпіон-1972 із Угорщини Дьордь Гедо потрапив у лікарню.

У неділю, 19 січня, колишнього спортсмена госпіталізували у лікарню із підозрою на інсульт. Однак після обстеження в ексбоксера виявили крововилив у трьох місцях мозку та поставили діагноз – інфаркт, пише 24 Канал із посиланням на Index.

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У чемпіона проблеми зі здоров'ям

Дьордя Гедо терміново прооперували. Стало відомо, як себе почуває пацієнт. На щастя, стан олімпійського чемпіона Мюнхена-1972 стабільний.

Що відомо про спортивну кар'єру Дьордя Гедо

Гедо є унікальним спортсменом для своєї країни. Дьордь – єдиним угорський боксер, який змагався на чотирьох Олімпіадах та ще й поспіль (1968, 1972, 1976 та 1980). На своїх дебютних Іграх Гедо програв вже у першому бою у рамках 1/16 фіналу.

Вже на наступній Олімпіаді у Мюнхені угорський боксер зумів принести своїй країні "золото". У столиці Німеччини Гедо на шляху до омріяного фіналу переміг суперників із Таїланду, СРСР, Австралії та Великої Британії. У поєдинку за олімпійське "золото" угорець зустрічався із Кім У Гілем із Північної Кореї. Гедо всуху знищив свого опонента 5:0.

Вже у статусі олімпійського чемпіона Гедо поїхав на свої треті Ігри-1976, які відбувались у Монреалі (Канада). На жаль, підтвердити свій статус чемпіона угорцю не вдалось. Дьордь вилетів на стадії чвертьфіналу, поступившись Паяо Поонтарату із Таїланду 1:4.

Останні Олімпійські ігри у кар'єрі угорського боксера були у 1980-му році. Гедо знову відчув дежавю, програвши в 1/4 фіналу.

Окрім цього Дьордь Гедо є чемпіоном та призером Європи. У 1969-му та 1971-му роках угорець здобув два "золота" чемпіонату Європи у першій найлегшій вазі. А у 1975-му Гедо завоював ще й "бронзу" Євро.