Укр Рус
Fight News 24 Українські боксери Дружина Усика замилувала публіку романтичними фото з Олександром на яхті
1 вересня, 23:32
2

Дружина Усика замилувала публіку романтичними фото з Олександром на яхті

Єгор Торяник
Основні тези
  • Олександр Усик після тренувального табору та бою з Даніелем Дюбуа проводить час з родиною на відпочинку.
  • Катерина Усик поділилася романтичними фото з Олександром на яхті, отримавши багато компліментів від фанатів.

Олександр Усик провів важкий тренувальний табір перед реваншем із Даніелем Дюбуа. Український чемпіон після бою насолоджується часом з сім'єю, яку не бачив тривалий термін.

Катерина Усик у своєму інстаграмі поділилася романтичними фото з відпочинку. Олександр Усик, перебуваючи у відпустці, склав компанію коханій дружині, повідомляє 24 канал.

Читайте також Катерина Усик показала підрослу доньку в обіймах зіркового боксера-татуся: милі фото

Як Усики провели час разом?

Дружина зіркового українського боксера опублікувала яскраві знімки з відпочинку на яхті. Катерина Усик показала на фото, як вони з Олександром проводжають останній день літа.

Перед камерою подружжя Усиків постало у розкішному та стильному одязі білого кольору. Фанати у коментарях засипали Олександра та Катерину компліментами: "Красиві і закохані", "Неймовірні", "Дуже гарно".

Олександр та Катерина Усики на яхті / Фото з інстаграму дівчини

Що відомо про Олександра та Катерину Усик?

  • Олександр Усик почав стосунки з Катериною у підлітковому віці. Боксеру було 15 років, а його майбутній дружині – 16.

  • Після тривалих стосунків Олександр та Катерина одружилися у вересні 2009 року.

  • Подружжя Усиків має чотирьох спільних дітей: Єлизавету, Марію, Кирила та Михайла.

  • 19 липня 2025 року Катерина палко підтримувала Олександра у реванші проти Даніеля Дюбуа.