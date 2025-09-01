Катерина Усик у своєму інстаграмі поділилася романтичними фото з відпочинку. Олександр Усик, перебуваючи у відпустці, склав компанію коханій дружині, повідомляє 24 канал.
Як Усики провели час разом?
Дружина зіркового українського боксера опублікувала яскраві знімки з відпочинку на яхті. Катерина Усик показала на фото, як вони з Олександром проводжають останній день літа.
Перед камерою подружжя Усиків постало у розкішному та стильному одязі білого кольору. Фанати у коментарях засипали Олександра та Катерину компліментами: "Красиві і закохані", "Неймовірні", "Дуже гарно".
Олександр та Катерина Усики на яхті / Фото з інстаграму дівчини
Що відомо про Олександра та Катерину Усик?
Олександр Усик почав стосунки з Катериною у підлітковому віці. Боксеру було 15 років, а його майбутній дружині – 16.
Після тривалих стосунків Олександр та Катерина одружилися у вересні 2009 року.
Подружжя Усиків має чотирьох спільних дітей: Єлизавету, Марію, Кирила та Михайла.
19 липня 2025 року Катерина палко підтримувала Олександра у реванші проти Даніеля Дюбуа.