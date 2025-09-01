Катерина Усик у своєму інстаграмі поділилася романтичними фото з відпочинку. Олександр Усик, перебуваючи у відпустці, склав компанію коханій дружині, повідомляє 24 канал.

Як Усики провели час разом?

Дружина зіркового українського боксера опублікувала яскраві знімки з відпочинку на яхті. Катерина Усик показала на фото, як вони з Олександром проводжають останній день літа.

Перед камерою подружжя Усиків постало у розкішному та стильному одязі білого кольору. Фанати у коментарях засипали Олександра та Катерину компліментами: "Красиві і закохані", "Неймовірні", "Дуже гарно".

Олександр та Катерина Усики на яхті / Фото з інстаграму дівчини

Що відомо про Олександра та Катерину Усик?