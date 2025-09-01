Екатерина Усик в своем инстаграме поделилась романтическими фото с отдыха. Александр Усик, находясь в отпуске, составил компанию любимой жене, сообщает 24 канал.

Читайте также Екатерина Усик показала подросшую дочь в объятиях звездного боксера-папы: милые фото

Как Усики провели время вместе?

Жена звездного украинского боксера опубликовала яркие снимки с отдыха на яхте. Екатерина Усик показала на фото, как они с Александром провожают последний день лета.

Перед камерой супруги Усик предстали в роскошной и стильной одежде белого цвета. Фанаты в комментариях засыпали Александра и Екатерину комплиментами: "Красивые и влюбленные", "Невероятные", "Очень красиво".

Александр и Екатерина Усики на яхте / Фото из инстаграма девушки

Что известно об Александре и Екатерине Усик?

  • Александр Усик начал отношения с Екатериной в подростковом возрасте. Боксеру было 15 лет, а его будущей жене – 16.

  • После длительных отношений Александр и Екатерина поженились в сентябре 2009 года.

  • Супруги Усик имеют четырех общих детей: Елизавету, Марию, Кирилла и Михаила.

  • 19 июля 2025 года Екатерина горячо поддерживала Александра в реванше против Даниэля Дюбуа.