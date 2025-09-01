Александр Усик провел тяжелый тренировочный лагерь перед реваншем с Даниэлем Дюбуа. Украинский чемпион после боя наслаждается временем с семьей, которую не видел длительный срок.

Екатерина Усик в своем инстаграме поделилась романтическими фото с отдыха. Александр Усик, находясь в отпуске, составил компанию любимой жене, сообщает 24 канал.

Как Усики провели время вместе?

Жена звездного украинского боксера опубликовала яркие снимки с отдыха на яхте. Екатерина Усик показала на фото, как они с Александром провожают последний день лета.

Перед камерой супруги Усик предстали в роскошной и стильной одежде белого цвета. Фанаты в комментариях засыпали Александра и Екатерину комплиментами: "Красивые и влюбленные", "Невероятные", "Очень красиво".

Александр и Екатерина Усики на яхте / Фото из инстаграма девушки

Что известно об Александре и Екатерине Усик?