Жена Усика замиловала публику романтическими фото с Александром на яхте
- Александр Усик после тренировочного лагеря и боя с Даниэлем Дюбуа проводит время с семьей на отдыхе.
- Екатерина Усик поделилась романтическими фото с Александром на яхте, получив много комплиментов от фанатов.
Александр Усик провел тяжелый тренировочный лагерь перед реваншем с Даниэлем Дюбуа. Украинский чемпион после боя наслаждается временем с семьей, которую не видел длительный срок.
Екатерина Усик в своем инстаграме поделилась романтическими фото с отдыха. Александр Усик, находясь в отпуске, составил компанию любимой жене, сообщает 24 канал.
Как Усики провели время вместе?
Жена звездного украинского боксера опубликовала яркие снимки с отдыха на яхте. Екатерина Усик показала на фото, как они с Александром провожают последний день лета.
Перед камерой супруги Усик предстали в роскошной и стильной одежде белого цвета. Фанаты в комментариях засыпали Александра и Екатерину комплиментами: "Красивые и влюбленные", "Невероятные", "Очень красиво".
Александр и Екатерина Усики на яхте / Фото из инстаграма девушки
Что известно об Александре и Екатерине Усик?
Александр Усик начал отношения с Екатериной в подростковом возрасте. Боксеру было 15 лет, а его будущей жене – 16.
После длительных отношений Александр и Екатерина поженились в сентябре 2009 года.
Супруги Усик имеют четырех общих детей: Елизавету, Марию, Кирилла и Михаила.
19 июля 2025 года Екатерина горячо поддерживала Александра в реванше против Даниэля Дюбуа.