Катерина Усик поділилась гарячими фото, які "зірвуть дах"
- Катерина Усик поділилася серією гарячих фото в Instagram, які викликали значний інтерес у соціальних мережах.
- Катерина є дружиною українського боксера Олександра Усика, і пара разом понад десятиліття, виховуючи чотирьох дітей.
Катерина Усик активно займається соціальними мережами. Дружина українського боксера Олександра Усика розірвала інтернет новим гарячим контентом.
Кохана абсолютного чемпіона світу у своєму інстаграмі опублікувала серію фото з ефектної фотосесії. Нові світлини обраниці Короля хевівейту можуть "зірвати дах", повідомляє 24 канал.
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Неймовірна Катерина Усик
Олександр Усик вражає українських вболівальників майстерністю на ринзі. Тоді як Катерина Усик продовжує закохувати у себе шанувальників у соціальних мережах.
Кохана українського боксера підпалила соціальні мережі розкішними фото. Дівчина постала перед камерою у ефектній сукні золотистого кольору, яка підкреслює її чудову фігуру.
Катерина Усик поділилась ефектними фото / Фото з інстаграму дівчини
Нагадаємо, що Олександр Усик 19 липня зустрівся з Даніелем Дюбуа у реванші на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Український боксер переміг британця технічним нокаутом у п'ятому раунді поєдинку.
Раніше ми розповідали про історію кохання Олександра Усика та його дружини Катерини, які разом понад десятиліття. Пара одружилась у 2009 році та виховує чотирьох дітей.