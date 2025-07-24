Катерина Усик поділилась гарячими фото, які "зірвуть дах"

Катерина Усик активно займається соціальними мережами. Дружина українського боксера Олександра Усика розірвала інтернет новим гарячим контентом.

Кохана абсолютного чемпіона світу у своєму інстаграмі опублікувала серію фото з ефектної фотосесії. Нові світлини обраниці Короля хевівейту можуть "зірвати дах", повідомляє 24 канал.

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Неймовірна Катерина Усик

Олександр Усик вражає українських вболівальників майстерністю на ринзі. Тоді як Катерина Усик продовжує закохувати у себе шанувальників у соціальних мережах.

Кохана українського боксера підпалила соціальні мережі розкішними фото. Дівчина постала перед камерою у ефектній сукні золотистого кольору, яка підкреслює її чудову фігуру.

Катерина Усик поділилась ефектними фото / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Олександр Усик 19 липня зустрівся з Даніелем Дюбуа у реванші на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Український боксер переміг британця технічним нокаутом у п'ятому раунді поєдинку.

Раніше ми розповідали про історію кохання Олександра Усика та його дружини Катерини, які разом понад десятиліття. Пара одружилась у 2009 році та виховує чотирьох дітей.