"Брате, тримайся!": Усик розповів про свою розмову з Джошуа після жахливої ДТП

Ентоні Джошуа потрапив у жахливу смертельну аварію в грудні 2025 року. Одним із тих, хто підтримав британця одразу після ДТП був український чемпіон світу Олександр Усик.

Олександр Усик розповів, що зробив одразу після того, як дізнався про жахливу ДТП за участі Ентоні Джошуа. Про це він повідомив в інтерв'ю для ютуб-каналу Seconds Out.

Що сказав Усик у розмові з Джошуа?

Олександр Усик зазначив, що зателефонував Джошуа щойно дізнався про страшну ДТП з британцем. Український чемпіон зауважив, що звернувся до свого колеги зі словами підтримки та запитав про самопочуття Джошуа.

Слухай, бережи себе. Благослови тебе Бог. Це життя,

– так підтримав британця Усик.

Джошуа відповів, що почуваєтья добре. Також він подякував своєму колишньому супернику на ринзі за теплі слова підтримки.

Що відомо про ДТП за участі Джошуа?

У грудні 2025 року Lexus, у якому був ексчемпіон світу у важкій вазі Ентоні Джошуа потрапив у смертельну аварію в Нігерії. Автомобіль перевищив швидкість і врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі. Про це стало відомо Федеральному корпусу безпеки дорожнього руху Нігерії.

Унаслідок аварії загинули 2 тренери британського боксера – Латіф Айоделе та Сін Гамі. Один із них перебував на передньому пасажирському сидінні, інший – на задньому поруч із Джошуа. Сам спортсмен отримав незначні травми.

Джошуа після смертельної ДТП: що відомо