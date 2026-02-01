"Брат, держись!": Усик рассказал о своем разговоре с Джошуа после ужасного ДТП

Энтони Джошуа попал в ужасную смертельную аварию в декабре 2025 года. Одним из тех, кто поддержал британца сразу после ДТП был украинский чемпион мира Александр Усик.

Александр Усик рассказал, что сделал сразу после того, как узнал об ужасном ДТП с участием Энтони Джошуа. Об этом он сообщил в интервью для ютуб-канала Seconds Out.

Что сказал Усик в разговоре с Джошуа?

Александр Усик отметил, что позвонил Джошуа только узнал о страшном ДТП с британцем. Украинский чемпион отметил, что обратился к своему коллеге со словами поддержки и спросил о самочувствии Джошуа.

Слушай, береги себя. Благослови тебя Бог. Это жизнь,

– так поддержал британца Усик.

Джошуа ответил, что чувствует себя хорошо. Также он поблагодарил своего бывшего соперника на ринге за теплые слова поддержки.

Что известно о ДТП с участием Джошуа?

В декабре 2025 года Lexus, в котором был экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа попал в смертельную аварию в Нигерии. Автомобиль превысил скорость и врезался в грузовик, стоявший на обочине. Об этом стало известно Федеральному корпусу безопасности дорожного движения Нигерии.

В результате аварии погибли 2 тренера британского боксера – Латиф Айоделе и Син Гами. Один из них находился на переднем пассажирском сиденье, другой – на заднем рядом с Джошуа. Сам спортсмен получил незначительные травмы.

Джошуа после смертельного ДТП: что известно