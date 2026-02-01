"Брат, держись!": Усик рассказал о своем разговоре с Джошуа после ужасного ДТП
- Александр Усик поддержал Энтони Джошуа после смертельной аварии, позвонив и выразив слова поддержки.
- В результате ДТП в Нигерии погибли два тренера Джошуа, сам боксера решил завершить профессиональную карьеру из-за психологической травмы.
Энтони Джошуа попал в ужасную смертельную аварию в декабре 2025 года. Одним из тех, кто поддержал британца сразу после ДТП был украинский чемпион мира Александр Усик.
Александр Усик рассказал, что сделал сразу после того, как узнал об ужасном ДТП с участием Энтони Джошуа. Об этом он сообщил в интервью для ютуб-канала Seconds Out.
Что сказал Усик в разговоре с Джошуа?
Александр Усик отметил, что позвонил Джошуа только узнал о страшном ДТП с британцем. Украинский чемпион отметил, что обратился к своему коллеге со словами поддержки и спросил о самочувствии Джошуа.
Слушай, береги себя. Благослови тебя Бог. Это жизнь,
– так поддержал британца Усик.
Джошуа ответил, что чувствует себя хорошо. Также он поблагодарил своего бывшего соперника на ринге за теплые слова поддержки.
Что известно о ДТП с участием Джошуа?
В декабре 2025 года Lexus, в котором был экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа попал в смертельную аварию в Нигерии. Автомобиль превысил скорость и врезался в грузовик, стоявший на обочине. Об этом стало известно Федеральному корпусу безопасности дорожного движения Нигерии.
В результате аварии погибли 2 тренера британского боксера – Латиф Айоделе и Син Гами. Один из них находился на переднем пассажирском сиденье, другой – на заднем рядом с Джошуа. Сам спортсмен получил незначительные травмы.
Джошуа после смертельного ДТП: что известно
- Энтони Джошуа решил завершить профессиональную карьеру. Это следствие психологической травмы, которую спортсмен получил в результате аварии, в которой погибли его тренеры.
- Представитель британского боксера никак не прокомментировал информацию о завершении карьеры Джошуа. Зато семья спортсмена радостно встретила такую новость.
- Джошуа впервые дал публичный комментарий после ДТП. Боксер с ужасом вспоминает то событие и добавляет, что до сих пор не может поверить в то, что произошло.