Олімпійський призер спрогнозував переможця бою Дюбуа – Паркер

У Саудівській Аравії 22 лютого відбудеться видовищний мегафайт. Головною подією вечора боксу в Ер-Ріяді стане бій за чемпіонський титул між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером.

Боксери боротимуться за чемпіонський пояс IBF у надважкій вазі. Переможець поєдинку отримає шанс зустрітися з Олександром Усиком у протистоянні за абсолют. Відомий боксер Девід Прайс поділився очікуваннями від бою.

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Прогноз від Прайса

Британський боксер Девід Прайс прокоментував майбутній бій між Джозефом Паркером та Даніелем Дюбуа. Олімпійський призер вважає, що обидва бійці покажуть відмінний поєдинок, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing UK.

Також Прайс спрогнозував переможця поєдинку. Британець пояснив, чому він думає, що Даніель Дюбуа здолає Джозефа Паркера, виділивши його перевагу над суперником.

Я думаю, що Дюбуа переможе в пізніх раундах. Він занадто сильний та агресивний для Паркера. Але Джозеф дуже добре боксує під керівництвом Енді Лі, він здобув кілька хороших перемог, у тому числі над Деонтеєм Вайлдером і Чжаном Чжилеєм. Так що Джозеф Паркер дійсно на ходу, але Дюбуа йде на більш потужному ходу. Тому в їхньому поєдинку я оберу Дюбуа,

– прокоментував Прайс.

Нагадаємо, що Даніель Дюбуа з'являвся у рингу у вересні 2024 року у бою з Ентоні Джошуа. "Динаміт" завершив поєдинок достроково, нокаутувавши ЕйДжея у п'ятому раунді.

Також Дюбуа відзначився зухвалою поведінкою після реваншу Усик – Ф'юрі. Даніель вийшов на ринг та викликав Олександра на бій, український чемпіон прийняв пропозицію британця.