Переможець поєдинку отримає шанс зустрітись з Олександром Усиком у бою за звання абсолютного чемпіона світу. Претендент на титул Паркер прокоментував майбутнє протистояння з британцем.

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Як Паркер збирається перемогти Дюбуа

Джозеф Паркер поділився очікуваннями від поєдинку з Даніелем Дюбуа. Боксер вважає, що його суперник може здатись морально, що забезпечить йому перемогу, повідомляє 24 канал із посиланням на Bad Left Hook.

Новозеландець також підкреслив, що "Динаміт" показав, як може долати труднощі. Але він невпевнений, чи зможе британський боксер перевернути бій, коли все стане вкрай складно.

З нетерпінням чекаю, щоб подивитися, що принесе мій суперник, але точною знаю, що принесу я. З мого боку буде швидкість, міць, точність, рухи. Я дуже впевнений у своїй перемозі,

– сказав Паркер.

Нагадаємо, що бій між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером відбудеться 22 лютого. Місце проведення головною події вечора боксу аравійський Ер-Ріяд.