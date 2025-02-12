Победитель поединка получит шанс встретиться с Александром Усиком в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Претендент на титул Паркер прокомментировал предстоящее противостояние с британцем.

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Как Паркер собирается победить Дюбуа

Джозеф Паркер поделился ожиданиями от поединка с Даниэлем Дюбуа. Боксер считает, что его соперник может сдаться морально, что обеспечит ему победу, сообщает 24 канал со ссылкой на Bad Left Hook.

Новозеландец также подчеркнул, что "Динамит" показал, как может преодолевать трудности. Но он неуверен, сможет ли британский боксер перевернуть бой, когда все станет крайне сложно.

С нетерпением жду, чтобы посмотреть, что принесет мой соперник, но точной знаю, что принесу я., С моей стороны будет скорость, мощь, точность _COPY2 движения. Я очень уверен в своей победе,

– сказал Паркер.

Напомним, что бой между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером состоится 22 февраля. Место проведения главного события вечера бокса аравийский Эр-Рияд.