Їх очна битва відбудеться у рамках андеркарду вечора боксу 22 лютого в Ер-Ріяді. Тріумфатор двобою Даніел Дюбуа – Джозеф Паркер може стати наступним опонентом Олександра Усика та провести бій за "абсолют" до кінця 2025-го року.

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На кого ставить ставку Усик

У ринг-сайді в Ер-Ріяді буде непереможний український боксер, який вже дав свій прогноз на переможця даного двобою. Усик вірить у перемогу "Динаміта", але не робить сміливих прогнозів на нокаут для Паркера, пише 24 Канал із посиланням на RTFight Com.

Мій прогноз – перемога Дюбуа. Чи виграє він нокаутом? Так, це можливо, адже у нього є удар. Ми поїдемо на цей бій,

– сказав Усик.

Також вечір боксу у столиці Саудівської Аравії відвідає Ентоні Джошуа. Британець теж може мати свої плани на переможця бою Дюбуа – Паркер.

Довідка. У серпні 2024-го року Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. Цей двобій запам'ятався ударом нижче пояса від Даніеля у 5-му раунді.

Нагадаємо, що ще у грудні минулого року Дюбуа викликав Усика на реванш. Українець прийняв виклик та попросив Туркі організувати їм ще один двобій. Однак "Динаміт" хоче провести поєдинок за межами Саудівської Аравії. Спершу Дюбуа потрібно перемогти Паркера.