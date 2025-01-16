Усик повідомив промоутеру Ф'юрі, з ким проведе наступний бій

Відомий промоутер Френк Ворррен розповів про розмову із Олександром Усиком. Промоутер Тайсона Ф'юрі назвав наступного суперника непереможного українця.

У січні Олександр Усик мав розмову із Френком Ворреном. Під час діалогу український боксер назвав, з ким вийде у ринг наступного разу, інформує 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Варто дізнатись Джошуа може зірвати реванш Усик – Дюбуа

Наступний суперник Усика

Авторитетний промоутер заговорив про бій Даніеля Дюбуа та Джозефа Паркера, який відбудеться вже 22 лютого. Боксери вже навіть провели дуель поглядів.

Олександр сказав мені на минулих вихідних, що він буде битися з переможцем поєдинку Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера, щоб вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті,

– розповів Воррен.

Нагадаємо, що Дюбуа кинув виклик Усику після реваншу українця проти Тайсона Ф'юрі. Олександр погодився та попросив Туркі Аль аш-Шейха провести цей двобій. Якраз реванш Усик – Дюбуа входить у плани глави з питань розваг у Саудівській Аравії.

До слова. Усик вже проводив бій проти Дюбуа у серпні 2023-го у Вроцлаві (Польща). Двобій закінчився у 9-му раунді технічним нокаутом від Олександра.

Цікаво, що з'явилась інформація, що не лише Усик претендує на бій проти переможця протистояння Дюбуа – Паркер. Плани непереможного українця може зламати Ентоні Джошуа.