Ексчемпіон світу назвав боксерів, які можуть перемогти Усика вже у цьому році

Колишній професійний боксер та промоутер Баррі Макгіган висловився щодо наступного бою Олександра Усика. Ексчемпіон світу припустив, як би закінчився бій Усика проти Даніеля Дюбуа або Джозефа Паркера.

Український чемпіон світу чекає поєдинку між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді. На кону стоятиме пояс IBF у хевівейті, яким наразі володіє Дюбуа.

Цікаво "Сучасна версія мого діда": онук Алі порівняв Усика із легендарним родичем

Чому Усик може програти у своєму наступному бою

Саме переможець цього протистояння може стати наступним суперником Усика. Якщо це буде Дюбуа, то Даніель матиме шанс взяти реванш в українця за поразку дворічної давнини. У серпні 2023-го Олександр технічним нокаутом у 9-му раунді переміг "Динаміта". Також цей двобій запам'ятався ударом нижче пояса від британця.

Баррі Макгіган оцінив шанси Усика у потенційних боях проти Дюбуа або Паркера. Колишній боксер зробив доволі несподівану заяву, інформує 24 Канал із посиланням на Boxingnews 24.

Усик може програти через свій вік. У нього закінчується час у боксі. Не треба забувати, що він прийшов з крузервейту, Усик фізично не великий боксер. Дюбуа великий боксер, з чистою м'язовою масою, Паркер не набагато менший. Обидва від природи більші, Олександр може їм програти у наступному бою,

– сказав Макгіган.

Хто такий Баррі Макгіган? Ірландський та британський боксер, який виступав у легкій та напівлегкій вагових категоріях. Був учасником Олімпійських ігор-1970, а у 1981-му році дебютував на профі-рингу. Володів чемпіонським поясом WBA. У 1989-му році програв технічним нокаутом Джиму Макдоннеллу та закінчив кар'єру.

Слід додати, що за своєю спиною і Паркер, і Дюбуа мають болючі поразки. Джозеф провів на профі-рингу 38 боїв, у яких здобув 35 перемог (23 – нокаутом) та тричі був повалений суперниками (від Ентоні Джошуа, Ділліана Вайта та Джо Джойса). Дюбуа ж здобув 22 звитяги у 24-х поєдинках (21 нокаут) і зазнав 2-х поразок (від Джо Джойса та Олександра Усика).