"Він міг загинути": тренер Дюбуа виступив із заявою після реваншу з Вордлі

Реванш Дюбуа - Вордлі / Фото Getty Images
Тренер чемпіона світу за версією WBO в надважкій вазі Даніеля Дюбуа Дон Чарльз емоційно виступив на захист свого колеги Бена Девісона, який зіткнувся з хвилею критики після зупинки реваншу за участю його підопічного Фабіо Вордлі. У другому раунді наставник викинув рушник, достроково завершивши поєдинок.
Він вважає, що за таких обставин це було правильне рішення, а звинувачення на його адресу – абсолютно несправедливі. Свою позицію експерт озвучив в інтерв'ю ютуб-каналу Seconds Out.
"Ви вже якось визначтеся"
За словами Чарльза, публіка надто упереджено ставиться до молодого фахівця.
Мені вже добряче набридло, що люди постійно чіпляються до Бена. Бен – хороший тренер, талановитий молодий фахівець. Звісно, він не досяг успіху на найвищому рівні. Якби це був теніс, я сказав би, що на рівні турнірів Grand Slam. Але публіка завжди готова розкритикувати тебе, щойно ти оступишся
Наставник Дюбуа наголосив, що тренери часто опиняються у ситуації, коли будь-яке їхнє рішення піддається осуду.
Чого взагалі хочуть люди? Якщо тренер не викидає рушник – його звинувачують у бездіяльності. Якщо ж він це робить – знову незадоволені. Ви вже якось визначтеся! На мою думку, момент був обраний ідеально. Чи мав він залишити Фабіо в рингу довше? Тоді його звинуватили б у тому, що він не зупинив бій вчасно
"Сто відсотків, я б вчинив так само"
Чарльз відверто зізнався, що на місці Девісона діяв би аналогічно, адже здоров'я боксера має бути головним пріоритетом.
Якби все було навпаки – так, сто відсотків, я б викинув рушник. Якщо розумієшся на боксі, то було чітко видно, які удари пропускав Фабіо. Треба берегти свого бійця. Адже він міг загинути. Саме за це тобі й платять, щоб ти стежив за такими моментами
Протистояння Дюбуа та Вордлі
Перший поєдинок, що відбувся у травні в Манчестері, став справжнім трилером: Дюбуа двічі побував у нокдауні, але зумів переломити хід бою та нокаутувати Вордлі в 11-му раунді, відібравши в нього пояс WBO.
Реванш, який відбувся 17 жовтня на лондонській арені O2, пройшов за повної переваги Дюбуа. Він відправив суперника в нокдаун уже в перші секунди поєдинку, а в другому раунді, після чергової серії ударів, кут Вордлі вирішив зупинити бій, викинувши білий рушник. У підсумку рефері зафіксував перемогу Дюбуа технічним нокаутом.
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