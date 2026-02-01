Знаменитому боксеру зірвало перуку під чаю бою: він залишився без волосся через "шампунь мами"

У Нью-Йорку 31 січня на арені "Медісон Сквер Гарден" відбулося масштабне боксерське шоу, головною подією якого став бій Теофімо Лопеса та Шакура Стівенсона. Та найбільш обговорюваним моментом шоу стала не перемога Стівенсона, а перука американського боксера Джарелла Міллера.

Міллер зустрівся з нігерійським боксером Кінгслі Ібе та з труднощами здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Про це повідомляє Ring Magazine.

Дивіться також Один з найкращих боксерів України повертається на ринг: що чекати від його бою

Як Міллер залишився без волосся на голові?

Під час двобою потужні удари Ібе буквально зривали з голови Міллера перуку.

У другому раунді після ударів Кінгслі вона злетіла повністю і Міллер завершував бій без неї. Перука ж опинилася у чемпіона світу за версією WBO Фабіо Вордлі.

Перука Міллера опинилася у Вордлі: дивіться відео

Після фінального гонга американець, святкуючи перемогу, кинув штучне волосся глядачам.

Також, як пише The Guardian, Міллер пожартував, що втратив більшу частину волосся лише кілька днів тому після використання пляшки шампуню, який, за його словами, він знайшов у будинку своєї матері.

Чим відомий Міллер?