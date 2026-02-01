Знаменитому боксеру сорвало парик под чаю боя: он остался без волос из-за "шампуня мамы"

В Нью-Йорке 31 января на арене "Мэдисон Сквер Гарден" состоялось масштабное боксерское шоу, главным событием которого стал бой Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона. Но самым обсуждаемым моментом шоу стала не победа Стивенсона, а парик американского боксера Джарелла Миллера.

Миллер встретился с нигерийским боксером Кингсли Ибе и с трудом одержал победу раздельным решением судей. Об этом сообщает Ring Magazine.

Как Миллер остался без волос на голове?

Во время поединка мощные удары Ибеха буквально срывали с головы Миллера парик.

Во втором раунде после ударов Кингсли она слетела полностью и Миллер завершал бой без нее. Перука же оказалась у чемпиона мира по версии WBO Фабио Уордли.

Парик Миллера оказался у Уордли: смотрите видео

После финального гонга американец, празднуя победу, бросил искусственные волосы зрителям.

Также, как пишет The Guardian, Миллер пошутил, что потерял большую часть волос всего несколько дней назад после использования бутылки шампуня, который, по его словам, он нашел в доме своей матери.

Чем известен Миллер?