Знаменитому боксеру сорвало парик под чаю боя: он остался без волос из-за "шампуня мамы"
- На боксерском шоу в Нью-Йорке во время боя Джарелла Миллера сорвали парик.
- Этот случай стал самым обсуждаемым моментом шоу, несмотря на главный бой между Лопесом и Стивенсоном.
В Нью-Йорке 31 января на арене "Мэдисон Сквер Гарден" состоялось масштабное боксерское шоу, главным событием которого стал бой Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона. Но самым обсуждаемым моментом шоу стала не победа Стивенсона, а парик американского боксера Джарелла Миллера.
Миллер встретился с нигерийским боксером Кингсли Ибе и с трудом одержал победу раздельным решением судей. Об этом сообщает Ring Magazine.
Как Миллер остался без волос на голове?
Во время поединка мощные удары Ибеха буквально срывали с головы Миллера парик.
Во втором раунде после ударов Кингсли она слетела полностью и Миллер завершал бой без нее. Перука же оказалась у чемпиона мира по версии WBO Фабио Уордли.
Парик Миллера оказался у Уордли: смотрите видео
После финального гонга американец, празднуя победу, бросил искусственные волосы зрителям.
Также, как пишет The Guardian, Миллер пошутил, что потерял большую часть волос всего несколько дней назад после использования бутылки шампуня, который, по его словам, он нашел в доме своей матери.
Чем известен Миллер?
- Джаррелл Миллер родился в Бруклине и является заметной фигурой в американском супертяжелом дивизионе.
- В 2019 году он должен был стать соперником Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако поединок не состоялся, ведь Миллера поймали на допинге.
- Как говорится на сайте BoxRec, 37-летний американец за профи-карьеру выиграл 27 боев (22 нокаутом) и имеет в пассиве только одно поражение и две ничьи.
- Еще в 2019 году Миллер угрожал, что победит Александра Усика и "даст урок" украинцу.